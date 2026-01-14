Eidos Montreal: Studio arbeitet heimlich an gigantischem AAAA-Projekt in der Unreal Engine 5

In den vergangenen Stunden sorgt ein unscheinbarer Hinweis auf LinkedIn für neue Spekulationen rund um Eidos Montreal.
Ein Mitarbeiterprofil bestätigt, dass das Studio derzeit an einem unangekündigten AAAA Spiel arbeitet, das auf Unreal Engine 5 basiert. Offizielle Details gibt es noch nicht, doch allein die Einstufung als AAAA-Projekt lässt auf eine besonders umfangreiche und ambitionierte Produktion schließen.
Der Eintrag deutet darauf hin, dass sich das Team bereits mitten in der Entwicklung befindet. Welche Marke oder welches Genre dahintersteckt, bleibt vorerst offen. Eidos Montreal hält sich bislang vollständig bedeckt, kündigt jedoch an, dass weitere Informationen folgen sollen.
Damit wächst die Spannung rund um das nächste große Projekt von Eidos Montreal, das in der Vergangenheit mehrfach mit technisch aufwendigen Produktionen auf sich aufmerksam gemacht hat. Spieler dürfen sich nun auf kommende Enthüllungen freuen, die mehr über Umfang, Ausrichtung und Vision des geheimen Titels verraten könnten.
🤣🤣🤣 mit 4x A hat es nicht geklappt, sie sollten lieber auf AAAAA umstellen 😅
Das heißt doch ist viermal für den Arsch, oder?!
Immer wenn jemand von einem AAAA-Projekt redet, kommt Scheißdreck raus. Warum hören die nicht einfach auf mit diesen sinnlosen Einstufungen, obwohl sie wissen, dass sie sich bis auf die Knochen blamieren damit?
Bisher hat sich glaube ich nur Ubisoft, mit Skull and Bones, an einem selbsternannten 4xA Titel versucht oder 😂
Finde es definitiv auch lächerlich diese Bezeichnung. Wobei sich auch zu viele Produktionen AAA schimpfen.
Sollte mal exakt definiert werden die Begriffe.
Am besten man unterscheidet einfach Spiele von Kleinen unabhängigen Studios (Indies) und halt großen Studios bzw. Studios die für ein Unternehmen Entwickeln. Das reicht doch.
Am Ende sagen Buchstaben ja nichts über den Inhalt aus.
Definitiv sagen die Buchstaben nix über den Inhalt.
Aber auch große Studios können ja mal mit kleinem Budget und Team ein mega Spiel abliefern.
Im Prinzip alles wumpe, Hauptsache spaßig
So sehe ich das auch. 👌
Sowas geht selten gut aus…
Da gehen bestimmt noch mehr A . Wenn tripple A in der Krise ist…. einfach paar A dran hängen.
Spiele ja gerade Guardians of the Galaxy….und hab verdammt viel Spaß. Es hängt an ein paar Stellen an der Technik aber wenn man es zum kleinen Preis bekommen kann definitiv eine Empfehlung.
die meinen wahrscheinlich AAAA Batterien 🤣
Das wird der nächste AAAAm Arsch-Reinfall. Man eifert wohl Ubisoft nach 🙂 Alle Welt redet vom Umschwung zu mehr AA-Titel und Eidos droppt AAAA. 🙂
Weiß Eidos eigentlich schon, dass sie an einem gigantischen AAAA-Projekt arbeiten? Gibt es noch andere Quellen dafür, außer eines ehemaligen Mitarbeiters(?) der 3 Monate (Jun 2025 bis Aug 2025) bei Eidos-Montreal gearbeitet hat?
„Eidos Montreal hält sich bislang vollständig bedeckt, kündigt jedoch an, dass weitere Informationen folgen sollen.“
Gibt es dieses Statement irgendwo zum Nachlesen?
Die Quelle verlinkt nur auf ein Bild des Eintrags vom ehemaligen Mitarbeiter.