Eidos Montreal: Studio arbeitet heimlich an gigantischem AAAA-Projekt in der Unreal Engine 5

In den vergangenen Stunden sorgt ein unscheinbarer Hinweis auf LinkedIn für neue Spekulationen rund um Eidos Montreal.

Ein Mitarbeiterprofil bestätigt, dass das Studio derzeit an einem unangekündigten AAAA Spiel arbeitet, das auf Unreal Engine 5 basiert. Offizielle Details gibt es noch nicht, doch allein die Einstufung als AAAA-Projekt lässt auf eine besonders umfangreiche und ambitionierte Produktion schließen.

Der Eintrag deutet darauf hin, dass sich das Team bereits mitten in der Entwicklung befindet. Welche Marke oder welches Genre dahintersteckt, bleibt vorerst offen. Eidos Montreal hält sich bislang vollständig bedeckt, kündigt jedoch an, dass weitere Informationen folgen sollen.

Damit wächst die Spannung rund um das nächste große Projekt von Eidos Montreal, das in der Vergangenheit mehrfach mit technisch aufwendigen Produktionen auf sich aufmerksam gemacht hat. Spieler dürfen sich nun auf kommende Enthüllungen freuen, die mehr über Umfang, Ausrichtung und Vision des geheimen Titels verraten könnten.