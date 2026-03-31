Eidos Montreal: Wildlands eingestellt – Studio stoppt fast fertiges Millionenprojekt

Beim Entwickler Eidos Montreal ist ein großes Projekt überraschend eingestellt worden. Das intern als „Wildlands“ bekannte Spiel befand sich seit 2019 in Entwicklung und wurde nun trotz fortgeschrittenem Status gestrichen.
Das Projekt, das unter dem Codenamen P11 lief, soll über mehrere Jahre hinweg mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt haben. Dazu zählen unter anderem wiederholte Wechsel der eingesetzten Game-Engines, Unstimmigkeiten bei der erzählerischen Ausrichtung sowie ein stetig wachsendes Budget, das sich Berichten zufolge auf mehrere hundert Millionen belaufen haben soll.
Die finanziellen Auswirkungen blieben offenbar nicht ohne Folgen. Im Zuge der Entwicklung wurden weitere Projekte innerhalb des Studios eingestellt, darunter auch ein neues Spiel aus der Deus Ex-Reihe, das bereits zuvor gestrichen worden war.
Inhaltlich handelte es sich bei Wildlands um ein Open-World-Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. Spieler sollten die Figur River steuern, die Teil einer Gruppe namens Spiritbounds ist. Diese nutzt magische Fähigkeiten, um gegen übernatürliche Bedrohungen vorzugehen und sich durch eine weitläufige Spielwelt zu bewegen. Unterstützung erhält der Charakter von einem großen, reitbaren Begleiter namens Redheart.
Trotz der langen Entwicklungszeit soll sich das Spiel zuletzt bereits in der Debugging-Phase befunden haben und wichtige Meilensteine erreicht haben. Ein Release war angeblich noch für dieses Jahr geplant.
Die Entscheidung zur Einstellung wird mit wirtschaftlichen Überlegungen in Verbindung gebracht. Offenbar wurde intern bezweifelt, ob sich weitere Investitionen in das Projekt langfristig auszahlen würden. Warum diese Entscheidung erst so spät im Entwicklungsprozess getroffen wurde, ist derzeit unklar.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Klang jetzt von der Story her auch nicht gut, schade nur das deswegen ein Deus Ex eingestellt wurde, die verpassen komplett das Cyperpunk Genre, traurig, dabei haben sie da auch mal Zeichen gesetzt.
Mehrere Engine Wechsel sprechen Bände.
Trotzdem schade dass sowas immer häufiger passiert, zumindest gefühlt
Kann nicht nachvollziehen, warum man ein Deus Ex gecancelt hat.. ich glaube in vielen Spieleschmieden passt das Management, die sogenannte Geschäftsführung und die Entwickler der Games einfach nicht mehr zusammen.. die Kreativität leidet ja bei allen nur noch unter dem Erwartungsdruck, höchsten Profit aus den Games zu holen.. überall nur noch der gleiche Aufguss.. vielleicht sollten die Manager und Geschäftsführer ihren Hut endlich nehmen.. mir tut es langsam Leid um die kreativen Köpfe, sie leiden am meisten unter denen und verlieren ihren Job..
Das ärgert mich auch. Ein Deus Ex mit aktueller Grafik wäre eine Wucht. Perfect Dark sah auch vielversprechend aus.
Aber die ganzen (Miss)Manager wissen ja besser als wir was wir wollen.
Bei Perfect Dark muss man leider sagen das es eine extra geschaffene Tech Demo war die nichts mit dem Spiel zu tun hatte.
Sehr bitter, das Studio scheint am Rande des Abgrunds zu stehen, nur noch Fehlentscheidungen.
Warum werden dann solche Sachen nicht als Game Preview veröffentlicht und die Community gibt Feedback?
Bevor alles nur umsonst war..
Hat vielleicht Highguard was damit zu tun? Wenn das Spiel so eine Optik hatte oder so ähnlich, war das sowieso gleich zum scheitern verurteilt. Ist wahrscheinlich was für „modernes Publikum“ gewesen. Dann ist es auch besser so. Wäre es gut gewesen, hätte man es doch nicht eingestellt.
Nie von gehört.