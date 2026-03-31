Eidos Montreal: Wildlands eingestellt – Studio stoppt fast fertiges Millionenprojekt

Eidos Montreal beendet die Entwicklung eines über Jahre entstandenen AAA-Projekts, das sich trotz fortgeschrittener Fertigstellung nicht mehr im Portfolio halten konnte.

Beim Entwickler Eidos Montreal ist ein großes Projekt überraschend eingestellt worden. Das intern als „Wildlands“ bekannte Spiel befand sich seit 2019 in Entwicklung und wurde nun trotz fortgeschrittenem Status gestrichen.

Das Projekt, das unter dem Codenamen P11 lief, soll über mehrere Jahre hinweg mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt haben. Dazu zählen unter anderem wiederholte Wechsel der eingesetzten Game-Engines, Unstimmigkeiten bei der erzählerischen Ausrichtung sowie ein stetig wachsendes Budget, das sich Berichten zufolge auf mehrere hundert Millionen belaufen haben soll.

Die finanziellen Auswirkungen blieben offenbar nicht ohne Folgen. Im Zuge der Entwicklung wurden weitere Projekte innerhalb des Studios eingestellt, darunter auch ein neues Spiel aus der Deus Ex-Reihe, das bereits zuvor gestrichen worden war.

Inhaltlich handelte es sich bei Wildlands um ein Open-World-Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. Spieler sollten die Figur River steuern, die Teil einer Gruppe namens Spiritbounds ist. Diese nutzt magische Fähigkeiten, um gegen übernatürliche Bedrohungen vorzugehen und sich durch eine weitläufige Spielwelt zu bewegen. Unterstützung erhält der Charakter von einem großen, reitbaren Begleiter namens Redheart.

Trotz der langen Entwicklungszeit soll sich das Spiel zuletzt bereits in der Debugging-Phase befunden haben und wichtige Meilensteine erreicht haben. Ein Release war angeblich noch für dieses Jahr geplant.

Die Entscheidung zur Einstellung wird mit wirtschaftlichen Überlegungen in Verbindung gebracht. Offenbar wurde intern bezweifelt, ob sich weitere Investitionen in das Projekt langfristig auszahlen würden. Warum diese Entscheidung erst so spät im Entwicklungsprozess getroffen wurde, ist derzeit unklar.