EIDOS: Studio arbeitet an einem unangekündigten Projekt

EIDOS Montreal arbeitet laut dem Linkedin Profil von Animation Director Michelle Rudson an einem unangekündigten Projekt.

Animation Director Michelle Rudson ist im Januar 2022 von Ubisoft zu EIDOS Montreal gewechselt und jetzt hat ihr Profil bei Linkedin verraten, dass der Entwickler an einem unangekündigten Projekt arbeitet.

Michelle war über 14 Jahre bei Ubisoft mitverantwortlich für Spiele wie Assassin’s Creed IV: Freedom Cry, Far Cry 4, Assassin’s Creed: Unity, Starlink: Battle for Atlas und Far Cry 6.

