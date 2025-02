Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Termine zu allen drei Story-Erweiterungen enthüllt

505 Games und Rabbit & Bear Studios geben stolz die Veröffentlichungstermine von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes bekannt, die die Geschichte um drei Hauptcharaktere erweitert.

Am 27. Februar wird The Chapter of Marisa veröffentlicht. In der Marisa-Erweiterung erfahrt ihr mehr über ihre Reise als Wächterin. Die Geschichte dreht sich um ihre Begegnung mit einem verwunschenen Mädchen, das von alten Ruinen fasziniert ist und schließlich zu Marisas geschätzter Begleiterin wird. Allerdings sind mysteriöse und unheimliche Kräfte im Spiel, und das Duo macht sich auf, die Geheimnisse um das rätselhafte „Kind der Rune“ aufzudecken.

Am 13. März wird „Das Kapitel von Seign“ veröffentlicht. Mit dieser Erweiterung der Geschichte taucht man in die Saga ein und betrachtet die Ereignisse aus der Sicht von Seign und denjenigen, die sich von Nowas Truppe getrennt haben, um eine bestimmte „Notlage“ im galdeanischen Reich zu beheben. Was geschah im Reich, als sie getrennt waren? Und welche Rolle spielten Seign und seine Verbündeten im Verborgenen und beeinflussten das sich entfaltende Drama aus dem Verborgenen?

Am 3. April wird das Kapitel von Markus veröffentlicht. In dieser Story-Erweiterung machen sich Markus, Carrie und Nowa auf eine verblüffende Entdeckung gefasst. Eine Anomalie namens „Menhir’s Distortion“ hat ein mysteriöses Teleportationstor freigeschaltet. Als Trio machen sie sich auf den Weg, um das rätselhafte Reich dahinter zu erforschen. Welche verborgenen Wahrheiten warten dort auf sie? Vielleicht bringen die Enthüllungen Licht in Markus‘ verborgene Vergangenheit und fördern lang vergrabene Geheimnisse zutage. Mit angehaltenem Atem wappnen sie sich für die Enthüllung einer außergewöhnlichen Geschichte.

Jedes Paket wird zum Preis von 7,99 € im Handel erhältlich sein und gibt weitere Einblicke in die Sichtweise der einzelnen Helden auf die Ereignisse in Allraan. Alle Inhalte werden auf PlayStation 5 / PlayStation 4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Switch / PC (Steam, Epic & GOG) verfügbar sein.