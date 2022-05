Eiyuden Chronicle: Rising: Action-RPG ab heute für Xbox inklusive Xbox Game Pass verfügbar

Side-Scrolling-Action-RPG Eiyuden Chronicle: Rising erscheint heute und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass.

505 Games, Rabbit & Bear Studios (unter Leitung von Yoshitaka Murayama, einem der Schöpfer von Suikoden) und NatsumeAtari veröffentlichen Eiyuden Chronicle: Rising, das 2,5D-Action-RPG, das als begleitendes Vorgängerspiel des 2023 erscheinenden Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes dient.

Das abenteuerliche Prequel ist ab heute um 18 Uhr auf Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam, GOG und im Epic Games Store erhältlich. Eiyuden Chronicle: Rising ist ab heute auch im Xbox und PC Game Pass verfügbar.

Die einst blühende Stadt New Nevaeh, auf dem Kontinent Allraan, ist nach einem verheerenden Erdbeben in einem verfallenen Zustand. Doch nicht alles ist verloren – das Erdbeben hat tief unter der Erde uralte Runenhügel freigelegt.

Während die Einwohner die Stadt wieder aufbauen, treffen Abenteuersuchende aus aller Welt ein, um die Reichtümer der Ruinen zu plündern, darunter auch mächtige Artefakte namens Runenlinsen. Hier begeben sich drei angehende Helden auf eine Reise, die weitreichende Auswirkungen auf das Universum von Eiyuden Chronicle hat.

CJ, eine unbekümmerte und selbstbewusste Schatzjägerin, hofft ihren Initiationsritus zu erfüllen, indem sie eine Beute nach Hause bringt, die ihrem Familiennamen würdig ist.

Isha, eine mächtige Zauberin und Tochter des verschwundenen Bürgermeisters von New Nevaeh, nimmt Plünderer in die Mangel, um die Stadt wiederaufzubauen. Der tierische Söldner Garoo behauptet, er sei nur wegen des Geldes dabei, aber insgeheim ist sein Herz so groß wie sein strafendes Schwert.

Jeder Charakter hat einen individuellen Kampfstil, den es zu meistern gilt: CJ kann mit einem Doppelsprung über Gegner springen, Isha kann sich teleportieren und einen Eiszauber entfesseln, während Garoo Projektile ablenken kann, um anschließend mit seinem wuchtigen Schwert zu kontern. Zudem müssen zeitbasierte Kombos genutzt werden, sogenannte Link-Attacken, um die Bosse zu besiegen.

Von Bestien heimgesuchte Wälder, mystische Ruinen, frostige Berggipfel und andere besondere Orte müssen erforscht werden. Der Grafikstil von Rising kombiniert 3D-Umgebungen, eindrucksvolle Sprites und handgemalte Feinde, um ein besseres Gefühl von Tiefe zu vermitteln.

Ein nostalgischer Soundtrack untermalt die lebendige Optik und macht Eiyuden Chronicle: Rising zu einem Action-RPG für Fans der Klassiker und Neulinge gleichermaßen.

Um den Bewohnern von New Nevaeh zu helfen, müssen in Dungeons Materialien gesammelt werden. Neue Waffen, Rüstungen, Accessoires und mehr können durch den Wiederaufbau der Geschäfte in der Stadt freigeschaltet werden.

Spieler können zusätzliche Belohnungen erhalten, die in das im nächsten Jahr erscheinende Hundred Heroes übertragen werden können. Darunter kosmetische Gegenstände, wertvolle Ausrüstung, Handelswaren und mehr.

Die Ereignisse in Rising bereiten auf die Handlung und das weltenumspannende Abenteuer von Hundred Heroes vor. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam, GOG und Epic Games Store erscheinen. Außerdem gibt 505 Games heute bekannt, dass das Spiel auch für Nintendo Switch erscheinen wird.