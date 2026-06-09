El Paso, Elsewhere 2: Fortsetzung des Neo-Noir-Shooters angekündigt

Die Geschichte des preisgekrönten Neo-Noir-Shooters von Strange Scaffold wird fortgesetzt. Die Entwickler von I Am Your Beast, CLICKOLDING und Space Warlord Baby Trading Simulator schicken Spieler in El Paso, Elsewhere 2 erneut in einen düsteren Mix aus Horror, Action und übernatürlicher Erzählung.

Nach den Ereignissen des ersten Spiels übernimmt erneut James Savage die Hauptrolle. Seine Reise führt ihn quer durch die Vereinigten Staaten, wo er Monster jagt und übernatürliche Bedrohungen bekämpft. Diesmal wird er jedoch von einem ehemaligen Vertrauten verraten und in das sogenannte Void gezogen, um eine Schuld gegenüber einem uralten kosmischen Schrecken zu begleichen.

Die Handlung dreht sich um Verlust, Verrat und Erlösung. Während James einst das Monster töten musste, das er liebte, um die Welt zu retten, steht er nun vor einer neuen Aufgabe: Um sich selbst zu retten, muss er ausgerechnet die Person retten, die ihn hintergangen hat.

Spieler erwartet erneut ein Third-Person-Shooter mit hohem Tempo und einer starken erzählerischen Komponente. Mehr als 20 handgefertigte Levels führen durch außergewöhnliche Schauplätze, darunter surreale Nachtclubs, multidimensionale Bibliotheken, unheimliche Vorstädte und weitere von kosmischen Horroren heimgesuchte Orte.

Im Kampf stehen insgesamt 15 Waffen zur Verfügung. Das Arsenal reicht von klassischen Revolvern über automatische Schrotflinten bis hin zu einer Tommy Gun, die spezielle Pfähle zur Vampirjagd verschießt.

Neu sind zudem verschiedene vampirische Fähigkeiten. James kann durch die Luft springen, Gegner für akrobatische Manöver nutzen und sich an den Blutfontänen seiner besiegten Feinde stärken. Dadurch soll das ohnehin schnelle Kampfsystem noch dynamischer werden.

Auf der Gegnerseite treffen Spieler auf eine Vielzahl neuer und bekannter Kreaturen. Zu den bestätigten Feinden gehören Gargoyles, besessene Animatronics, bewaffnete Vampire, Goblin-Schamanen, Frankenstein-Monster und sogar biblisch akkurat dargestellte Engel.

Die Geschichte wird erneut über vollständig vertonte Zwischensequenzen erzählt. Begleitet wird das Abenteuer von einem neuen Horror-Hip-Hop-Album von RJ Lake sowie einem zusätzlichen Soundtrack des Chicagoer Musikproduzenten kalibration.

Studioleiter Xalavier Nelson Jr. erklärte, dass Strange Scaffold während der Entwicklung des ersten El Paso, Elsewhere zeitweise sogar vor dem Aus stand. Umso überraschender sei es für das Team, nun die Möglichkeit zu haben, eine Fortsetzung zu entwickeln und die Ideen des Originals deutlich weiter auszubauen.