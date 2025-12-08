Elden Ring Nightreign: Erster Meilenstein für The Forsaken Hollows

Wenige Tage nach dem Release der Erweiterung The Forsaken Hollows feiert Elden Ring Nightreign einen ersten Verkaufserfolg.

Erst am vergangenen Donnerstag erschienen, hat sich die Erweiterung The Forsaken Hollows für Elden Ring Nightreign bereits als großer Erfolg erwiesen. FromSoftware teilte auf Social Media dankbar mit, dass sich das Add‑on weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkauft habe.

The Forsaken Hollows erweitert das Spiel um unter anderem zwei neue Nachtwandler, zwei zusätzliche Bosse für Tag Drei, erweiterte Bereiche der „Verschobenen Erde“ sowie weitere Inhalte und Verbesserungen.