Elden Ring Nightreign: Erster Meilenstein für The Forsaken Hollows

Erst am vergangenen Donnerstag erschienen, hat sich die Erweiterung The Forsaken Hollows für Elden Ring Nightreign bereits als großer Erfolg erwiesen. FromSoftware teilte auf Social Media dankbar mit, dass sich das Add‑on weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkauft habe.
The Forsaken Hollows erweitert das Spiel um unter anderem zwei neue Nachtwandler, zwei zusätzliche Bosse für Tag Drei, erweiterte Bereiche der „Verschobenen Erde“ sowie weitere Inhalte und Verbesserungen.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Immer wenn ich Elden Ring lese oder das Cover sehe spricht mich das immer so maximal an. Aber ich weiß dass ich so sehr ausrasten würde bei dem Spiel. 😂
Genau so geht’s mir
Das gehört doch dazu 😉.
Hauptspiel + DLC werde ich sicherlich noch nachholen. Nightreign lässt mich kalt.
Verkauft sich gut trotz der Kritik. Anscheinend trotzdem was richtig gemacht
Nicht alles, was sich gut verkäuft, muss auch zwangsfristig gut sein.