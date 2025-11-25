Elden Ring Nightreign: Gameplay zum gelehrten Nachtwandler aus The Forsaken Hollows

Schon am 4. Dezember wird Bandai Namco Entertainment die erst vor wenigen Wochen vorgestellte Erweiterung The Forsaken Hollows für Elden Ring Nightreign veröffentlichen.
Mit dem heute veröffentlichten Trailer zeigt Entwickler FromSoftware Scholar, einen der neuen Nachtwandler.
Was der Gelehrte im Kampf leisten kann und welche Fähigkeiten er besitzt, schaut ihr euch am besten selbst an.
Geht so, ist eher nicht meine Klasse.