Elden Ring Nightreign: Limitierte Vinyl-Collection enthüllt

Eine limitierte Vinyl-Collection bringt den Soundtrack von Elden Ring Nightreign in physischer Form.

Für ELDEN RING NIGHTREIGN wurde eine besondere Sammleredition angekündigt. Dabei handelt es sich um eine limitierte Vinyl-Collection, die den Soundtrack des Spiels in physischer Form veröffentlicht.

Die Edition erscheint exklusiv im Bandai Namco Store und ist weltweit auf 4.999 Einheiten begrenzt. Damit richtet sich die Veröffentlichung vor allem an Sammler und Fans der atmosphärischen Musik des Spiels.

Weitere Details zum Inhalt der Vinyl-Collection, etwa zur Anzahl der Platten oder speziellen Extras, wurden bislang noch nicht bekannt gegeben.

Fest steht jedoch: Wer sich diese Edition sichern möchte, sollte schnell sein – aufgrund der starken Limitierung dürfte die Nachfrage entsprechend hoch ausfallen.

Preis 149,99 €. Jetzt vorbestellen!