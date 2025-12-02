Elden Ring Nightreign: Nachtwandler Undertaker schwingt blutige Keule

Neben Scholar ist Undertaker einer der beiden neuen Nachtwandler, die ihr in der The Forsaken Hollows Erweiterung von Elden Ring Nightreign spielen könnt. Letzter wurde jetzt in einem neuen Video vorgestellt.
Zum Nachtwandler Scholar, der bereits in der letzten Woche schon näher vorgestellt wurde, gibt es in einem weiteren Video jetzt erste kurze Spielszenen, in den denen der Gelehrte seine Kräfte spielen lässt.
Sieht schon geil aus 🤩🔝
Stimme ich zu 👍🏻 aber leider zu schwer für mich 😕
Soulslike halt 😌😅
Mein Kollege und ich waren zwar nie die Soulstypen aber Wukong usw fanden wir geil wegen der Schwierigkeit. Lohnt sich Nightrein im Koop? 🙈
Macht mich gar nicht an
War nie was für mich.
Kann mir bitte einer erklären ob es der 2e Dlc zu Elden Ring ist oder n Standalone? Geht das dann auch singleplayer oder ist es n reiner koop Titel?
Ich hab das Spiel solo durchgespielt, gegen jeden Boss gewonnen und und und.
Endlich ne neue Klasse, freu mich drauf. Als Besitzer der Special Edition ist es für mich ja glaub kostenlos =)