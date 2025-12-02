Elden Ring Nightreign: Nachtwandler Undertaker schwingt blutige Keule

Autor: , in News / Elden Ring Nightreign
FromSoftware zeigt in einem neuen Video mit dem Undertaker, den zweiten Nachtwandler aus dem The Forsaken Hollows DLC für Elden Ring Nightreign.

Neben Scholar ist Undertaker einer der beiden neuen Nachtwandler, die ihr in der The Forsaken Hollows Erweiterung von Elden Ring Nightreign spielen könnt. Letzter wurde jetzt in einem neuen Video vorgestellt.

Zum Nachtwandler Scholar, der bereits in der letzten Woche schon näher vorgestellt wurde, gibt es in einem weiteren Video jetzt erste kurze Spielszenen, in den denen der Gelehrte seine Kräfte spielen lässt.

  2. Bkay1987 12115 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 02.12.2025 - 15:03 Uhr

    Mein Kollege und ich waren zwar nie die Soulstypen aber Wukong usw fanden wir geil wegen der Schwierigkeit. Lohnt sich Nightrein im Koop? 🙈

  5. Spaxarrow 2800 XP Beginner Level 2 | 02.12.2025 - 16:54 Uhr

    Kann mir bitte einer erklären ob es der 2e Dlc zu Elden Ring ist oder n Standalone? Geht das dann auch singleplayer oder ist es n reiner koop Titel?

  6. SPQRaiden 60250 XP Stomper | 02.12.2025 - 17:07 Uhr

    Ich hab das Spiel solo durchgespielt, gegen jeden Boss gewonnen und und und.
    Endlich ne neue Klasse, freu mich drauf. Als Besitzer der Special Edition ist es für mich ja glaub kostenlos =)

