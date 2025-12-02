Elden Ring Nightreign: Nachtwandler Undertaker schwingt blutige Keule

FromSoftware zeigt in einem neuen Video mit dem Undertaker, den zweiten Nachtwandler aus dem The Forsaken Hollows DLC für Elden Ring Nightreign.

Neben Scholar ist Undertaker einer der beiden neuen Nachtwandler, die ihr in der The Forsaken Hollows Erweiterung von Elden Ring Nightreign spielen könnt. Letzter wurde jetzt in einem neuen Video vorgestellt.

Zum Nachtwandler Scholar, der bereits in der letzten Woche schon näher vorgestellt wurde, gibt es in einem weiteren Video jetzt erste kurze Spielszenen, in den denen der Gelehrte seine Kräfte spielen lässt.