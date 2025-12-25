Elden Ring Nightreign: Neuer Hotfix bringt geheime Boss‑Variante und mehr Relics

FromSoftware hat für Elden Ring Nightreign den Hotfix 1.03.1 veröffentlicht, der auf allen Plattformen verfügbar ist, darunter PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam.

Das Update konzentriert sich vor allem auf Anpassungen im Deep‑of‑Night‑Modus und bringt zusätzliche Inhalte für Spieler, die das Forsaken‑Hollows‑DLC besitzen. Mit dem Patch wurde eine verbesserte Version der Balancers, Salvation’s Standard‑Bearers, als mögliche Zielgegner hinzugefügt. Dieser Boss kann jedoch nur erscheinen, wenn ihr mit Spielern gematcht werdet, die ebenfalls das DLC besitzen.

Darüber hinaus erhöht der Hotfix die Menge an Relics, die ihr nach einem Sieg oder einer Niederlage im Deep‑of‑Night‑Modus erhaltet, sofern das Ziel aus dem Forsaken‑Hollows‑DLC stammt. Zusätzlich wurde das Fortschrittssystem angepasst: Der Anstieg oder Rückgang eurer Werte nach einem Match verändert sich nun anders, wenn die Differenz zwischen dem Tiefenlevel eurer Expedition und eurem eigenen Wert mehr als zwei Stufen beträgt.

Aktuell weist FromSoftware außerdem auf ein bekanntes Problem im Forsaken‑Hollows‑DLC hin. Einige Kostüme für Scholar und Undertaker sowie bestimmte einzigartige Relics, die nur einmal im DLC erhältlich sind, können aufgrund eines Bugs verschwinden. Das Studio arbeitet an einer Lösung.