Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows Erweiterung vorgestellt

Bandai Namco Entertainment stellte den ersten Gameplay-Trailer zu The Forsaken Hollows vor, einer neuen Erweiterung für Elden Ring Nightreign.
The Forsaken Hollows wird am 4. Dezember 2025 erscheinen und zwei zusätzliche Nachtwandler, zwei neue Bosse sowie Verschobene Erde-Ereignisse und mehr enthalten.
Schaut euch hier den Trailer an:
Da steht das Hauptspiel schon ewig auf meiner Liste!
Aber als nächstes SoulsLike wird der DLC von Lies of P gespielt!
💚🎮
Den muss ich auch noch zocken, da warte ich auf ein entsprechendes Angebot zusammen mit der Standardedition.
Alles schön und gut, mir wäre aber eine Ankündigung zu einem Einzelspielererlebnis deutlich lieber.