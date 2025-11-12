Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows Erweiterung vorgestellt

Elden Ring Nightreign erhält im Dezember die Erweiterung The Forsaken Hollows, die jetzt mit einem Trailer vorgestellt wurde.

Bandai Namco Entertainment stellte den ersten Gameplay-Trailer zu The Forsaken Hollows vor, einer neuen Erweiterung für Elden Ring Nightreign.

The Forsaken Hollows wird am 4. Dezember 2025 erscheinen und zwei zusätzliche Nachtwandler, zwei neue Bosse sowie Verschobene Erde-Ereignisse und mehr enthalten.

Schaut euch hier den Trailer an: