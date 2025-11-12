Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows Erweiterung vorgestellt

3 Autor: , in News / Elden Ring Nightreign
Übersicht
Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Elden Ring Nightreign erhält im Dezember die Erweiterung The Forsaken Hollows, die jetzt mit einem Trailer vorgestellt wurde.

Bandai Namco Entertainment stellte den ersten Gameplay-Trailer zu The Forsaken Hollows vor, einer neuen Erweiterung für Elden Ring Nightreign.

The Forsaken Hollows wird am 4. Dezember 2025 erscheinen und zwei zusätzliche Nachtwandler, zwei neue Bosse sowie Verschobene Erde-Ereignisse und mehr enthalten.

Schaut euch hier den Trailer an:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Elden Ring Nightreign

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rott 60580 XP Stomper | 12.11.2025 - 11:01 Uhr

    Da steht das Hauptspiel schon ewig auf meiner Liste!
    Aber als nächstes SoulsLike wird der DLC von Lies of P gespielt!

    💚🎮

    1
    • Katanameister 241620 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.11.2025 - 12:18 Uhr
      Antwort auf Rott

      Den muss ich auch noch zocken, da warte ich auf ein entsprechendes Angebot zusammen mit der Standardedition.

      0
  2. Katanameister 241620 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.11.2025 - 12:19 Uhr

    Alles schön und gut, mir wäre aber eine Ankündigung zu einem Einzelspielererlebnis deutlich lieber.

    0

Hinterlasse eine Antwort