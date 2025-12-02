Elden Ring Nightreign: Um diese Uhrzeit ist The Forsaken Hollows spielbar

Bandai Namco Entertainment wird am Donnerstag, 4. Dezember die neue Erweiterung The Forsaken Hollows für Elden Ring Nightreign veröffentlichen.
Der neue Inhalt für das von FromSoftware entwickelte Spiel wird neusten Informationen direkt um Mitternacht, also 00:00 Uhr de 4. Dezembers spielbar sein.
Hört sich nicht schlecht an
Wünsche allen viel Spaß beim zocken
Viel Spaß und Erfolg 😉
Wird viele wieder veranlassen das Spiel zu zocken.
Perfekt, da werde ich wieder aktiv sein!
Freu mich auf das DLC. Bin gespannt, was mich da alles erwartet.
Das ist dann die Erweiterung zur Erweiterung? Wobei Nightreign ja glaub ich standalone ist.
Und ich lasse es auch allein da stehen 😉
Bin noch lang mit dem Hauptspiel beschäftigt und dann erstmal Shadow of the Erdtree.
Wirklich schade das solche Spiele kein easy Mode haben.
Würde auch mir den Zugang erleichtern.
Hab tatsächlich Souls Like für mich entdeckt aber elden rign noch nicht angetestet. Bislang nur wu chang und Lords of the fallen, aber könnte mir definitiv gefallen ☺️