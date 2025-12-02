Elden Ring Nightreign: Um diese Uhrzeit ist The Forsaken Hollows spielbar

Wann ihr die Erweiterung The Forsaken Hollows für Elden Ring Nightreign spielen könnt, wurde jetzt kommuniziert.

Bandai Namco Entertainment wird am Donnerstag, 4. Dezember die neue Erweiterung The Forsaken Hollows für Elden Ring Nightreign veröffentlichen.

Der neue Inhalt für das von FromSoftware entwickelte Spiel wird neusten Informationen direkt um Mitternacht, also 00:00 Uhr de 4. Dezembers spielbar sein.