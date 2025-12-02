Elden Ring Nightreign: Um diese Uhrzeit ist The Forsaken Hollows spielbar

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Wann ihr die Erweiterung The Forsaken Hollows für Elden Ring Nightreign spielen könnt, wurde jetzt kommuniziert.

Bandai Namco Entertainment wird am Donnerstag, 4. Dezember die neue Erweiterung The Forsaken Hollows für Elden Ring Nightreign veröffentlichen.

Der neue Inhalt für das von FromSoftware entwickelte Spiel wird neusten Informationen direkt um Mitternacht, also 00:00 Uhr de 4. Dezembers spielbar sein.

  5. SPQRaiden 60310 XP Stomper | 02.12.2025 - 18:38 Uhr

    Perfekt, da werde ich wieder aktiv sein!
    Freu mich auf das DLC. Bin gespannt, was mich da alles erwartet.

  9. HaLoFaN91 115145 XP Scorpio King Rang 3 | 02.12.2025 - 20:53 Uhr

    Hab tatsächlich Souls Like für mich entdeckt aber elden rign noch nicht angetestet. Bislang nur wu chang und Lords of the fallen, aber könnte mir definitiv gefallen ☺️

