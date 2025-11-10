Elden Ring Nightreign: Verkaufserwartungen übertroffen

Elden Ring Nightreign konnte die Erwartungen aus wirtschaftlicher Hinsicht übertreffen, weiteren Wachstum soll nun der DLC bringen.

Mit Elden Ring Nightreign wagte FromSoftware in diesem Jahr den Sprung vom Einzelspieler in das Koop-Erlebnis. Mit fünf Millionen verkauften Einheiten war man damit nach nur zwei Monaten auch sehr erfolgreich.

Im aktuellen Finanzbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres sagte Mutterkonzern Kadokawa, dass die Performance von Elden Ring Nightreign weit über den ursprünglichen Erwartungen lag.

Gegenüber dem ersten waren die Verkäufe des Koop-Multiplayer-Action-Survival-Spiels im zweiten Quartal weiterhin stark.

Laut dem Bericht blieben die Verkäufe von Elden Ring Nightreign im Anschluss an das erste Quartal stark. Die Verkäufe gingen jedoch sowohl in Q2 als auch im Jahresvergleich zum Vorjahr zurück, das maßgeblich vom Originalspiel Elden Ring und seinem DLC profitiert hatte.

Im Hinblick auf den Nightreign-DLC, der im aktuellen Geschäftsjahr und damit bis Ende März 2026 erscheinen soll, sowie der Elden Ring Tarnished Edition für Nintendo Switch 2, verspricht man sich ein zukünftiges Verkaufswachstum.