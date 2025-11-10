Elden Ring Nightreign: Verkaufserwartungen übertroffen

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Elden Ring Nightreign konnte die Erwartungen aus wirtschaftlicher Hinsicht übertreffen, weiteren Wachstum soll nun der DLC bringen.

Mit Elden Ring Nightreign wagte FromSoftware in diesem Jahr den Sprung vom Einzelspieler in das Koop-Erlebnis. Mit fünf Millionen verkauften Einheiten war man damit nach nur zwei Monaten auch sehr erfolgreich.

Im aktuellen Finanzbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres sagte Mutterkonzern Kadokawa, dass die Performance von Elden Ring Nightreign weit über den ursprünglichen Erwartungen lag.

Gegenüber dem ersten waren die Verkäufe des Koop-Multiplayer-Action-Survival-Spiels im zweiten Quartal weiterhin stark.

Laut dem Bericht blieben die Verkäufe von Elden Ring Nightreign im Anschluss an das erste Quartal stark. Die Verkäufe gingen jedoch sowohl in Q2 als auch im Jahresvergleich zum Vorjahr zurück, das maßgeblich vom Originalspiel Elden Ring und seinem DLC profitiert hatte.

Im Hinblick auf den Nightreign-DLC, der im aktuellen Geschäftsjahr und damit bis Ende März 2026 erscheinen soll, sowie der Elden Ring Tarnished Edition für Nintendo Switch 2, verspricht man sich ein zukünftiges Verkaufswachstum.

  1. Katanameister 240240 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.11.2025 - 15:57 Uhr

    5 Millionen verkaufte Einheiten für das Spiel sind wirklich gut, hatte auch eher mit weniger gerechnet.

  2. Ash2X 302200 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.11.2025 - 15:57 Uhr

    Ich habe selten ein Spiel gesehen das so viel verkauft hat, hoch in den Charts, aber in meiner Bubble bestenfalls dreimal erwähnt wurde. Ich hatte fast vergessen dass es existiert 😄

  3. Kenty 228010 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.11.2025 - 16:04 Uhr

    Schade, mir wäre ein neues Einzelspielerspiel von From Software lieber gewesen.

    • Duck-Dynasty 136115 XP Elite-at-Arms Silber | 10.11.2025 - 16:46 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Ich denke leider, das war der Sargnagel für klassische Souls Spiele aus der original Schmiede. Schade.

