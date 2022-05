Elden Ring: 13,4 Millionen verkaufte Einheiten weltweit

Autor:, in / Elden Ring

Die Verkäufe des Rollenspiels Elden Ring halten weiter an und sind jetzt auf 13,4 Millionen Einheiten angestiegen.

Aktuelle Verkaufszahlen gab Bandai Namco Entertainment im aktuellen Geschäftsbericht zu Elden Ring bekannt.

Das Open World Rollenspiel aus dem Hause FromSoftware hat sich, bis Stand 31. März 2022, weltweit über 13,4 Millionen Mal verkaufen können.

Mitte März gab man eine Million verkaufte Einheiten in Japan und weltweit 12 Millionen verkaufte Exemplare an. In einem Zeitraum von zwei Wochen kamen demnach 1,4 Millionen Verkäufe hinzu.