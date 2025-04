Elden Ring: 30 Millionen Spieler erreicht

Autor:, in / Elden Ring

Mit Edlen Ring Nightreign steht Ende Mai der nächste Ausflug in das aus Elden Ring bekannte Zwischenland an. Diesmal allerdings in Form eines Koop-Roguelites mit Battle-Royale-Einflüssen.

Dass sich auch das preisgekrönte Basisspiel aus dem Jahr 2022 großer Beliebtheit erfreut, dürfte derweil kein großes Geheimnis sein. Zuletzt konnte durch die kostenpflichtige Shadow of the Erdtree-Erweiterung ein erneuter Spielerschub verzeichnet werden.

Wie Bandai Namco freudig verkündet, hat Elden Ring nun den Meilenstein von insgesamt 30 Millionen Spielern geknackt. In der Dankesnachricht an die Fans heißt es dazu wie folgt:

„Liebste Befleckte, wir sind euch zutiefst dankbar für eure anhaltende Hingabe. Möge euer Weg für immer von der Gnade des Goldes geleitet sein.“