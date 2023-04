Elden Ring: Anpassungen an Fertigkeiten mit Update 1.09.1

Autor:, in / Elden Ring

Das heutige Update 1.09.1 nimmt Anpassungen an Fertigkeiten in Elden Ring vor.

Für das Rollenspiel Elden Ring wird heute auf den Plattformen Xbox, PlayStation und PC das Update 1.09.1 ausgerollt.

FromSoftware hat mit diesem Update Änderungen an einigen Fertigkeiten bzw. an Effekten in Verbindung mit Fertigkeiten vorgenommen:

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Effekte einiger Fertigkeiten, Beschwörungen, Gegenstände und Waffen, die die Angriffskraft erhöhten, nicht auf Zauber und Beschwörungen angewendet wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Fertigkeit „Ansteckende Wut“ des Quallenschilds die Angriffskraft weiterhin erhöhte, wenn man den Schild nicht ausrüstete oder zu einer anderen Waffe wechselte.

Der Poise-Schaden der Fertigkeit „Verfluchtes-Blut-Scheibchen“ wurde verringert.

Außerdem machte der Entwickler Angaben zum Raytracing, die sich aber nur auf die PC-Version beziehen. So kann es vorkommen, dass dort das Raytracing nach dem heutigen Update standardmäßig aktiviert wird.