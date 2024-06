Elden Ring: Beschwörungen, Waffen und Waffenkünste enthüllt

Dank Hands-On-Berichten gibt es neue Informationen zu Beschwörungen, Waffen und Waffenkünsten aus der Shadow of the Erdtree-Erweiterung zu Elden Ring.

In der kommenden Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree geht es für Spieler auf eine Reise ins Schattenland. In dem neuen Gebiet erwartete sie eine neue Geschichte mit neuen Dungeons, Gegnertypen und Bossen.

Doch die Erweiterung bietet auch zahlreiche neue Möglichkeiten, um im Kampf gegen blutrünstige Feinde bestehen zu können. Einige davon wurden jetzt durch Hands-On-Berichte von IGN und Xbox Wire enthüllt.

So werden Spieler in Kämpfen auf Rückendeckung durch folgende drei, neue Beschwörungen setzen können: Kommandant der schwarzen Ritter Andreas, Grabvogel und Fingerkriecher.

Als neue Waffen warten die schwere Smithscript Axt, die geworfen werden kann, eine Rückhandklinge, die bei Bedarf in zwei Klingen geteilt werden kann und das Großschwert Milday.

Während die Waffenkunst der Rückhandklinge einen Sturmangriff mit lähmendem Stich in die Rippen ausführt, lässt das Großschwert Spieler verschiedene zusätzliche Angriffe wie Vorwärtsstich ausführen.

Mit der Rüstung des Ritters des Eidsuchers wartet zudem auch neue Schutzausrüstung auf Spieler, die laut Xbox Wire für ihr Gewicht einen guten Schutz bietet.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.