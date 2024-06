Elden Ring: Das Rollenspiel ist nicht für Jeden sagt Miyazaki

So mancher Spieler wird sich am Schwierigkeitsgrad von Elden Ring die Zähne ausgebissen und gewünscht haben, dass es leichter wäre.

Doch die Schwierigkeit zu senken, würde das Rollenspiel zerstören, sagt Director Hidetaka Miyazaki zu The Guardian.

Miyazaki sagte: „Wenn wir wirklich wollten, dass die ganze Welt das Spiel spielt, könnten wir einfach den Schwierigkeitsgrad immer weiter herunterschrauben. Aber das war nicht der richtige Ansatz.“

„Hätten wir diesen Ansatz gewählt, glaube ich nicht, dass das Spiel so geworden wäre, wie es ist, denn das Erfolgserlebnis, das die Spieler beim Überwinden dieser Hürden haben, ist ein so grundlegender Teil des Spielerlebnisses. Den Schwierigkeitsgrad herunterzuschrauben, würde dem Spiel diese Freude nehmen – was in meinen Augen das Spiel selbst zerstören würde.“