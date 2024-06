Elden Ring: Day One-Update und neue Funktionen

Autor:, in / Elden Ring

Elden Ring wird ein Day One-Update für Schadow of the Erdtree erhalten und das Basisspiel neue Funktionen.

FromSoftware informiert Spieler über ein bevorstehendes Update für Elden Ring.

Am 20. Juni wird es ein Update für das Basisspiel geben sowie ein Day One-Update für Shadow of the Erdtree. Darin enthalten sind Fehlerkorrekturen, Balance-Anpassungen und neue Funktionen.

Dem Update wird eine Serverwartung zwischen 09:00 und 12:00 Uhr vorausgeschickt.

Update Vorschau

Neue Eigenschaften des Inventars:

Neu erhaltene Gegenstände werden mit einem „!“ markiert.

Eine neue Registerkarte namens „Letzte Gegenstände“ wurde hinzugefügt, um kürzlich erhaltene Gegenstände zu überprüfen.

Neue Beschwörungspool-Funktionen:

Aktive Beschwörungspools werden nun in NG+ übernommen.

Einzelne Beschwörungspools können nun im neu hinzugefügten Kartenfunktionsmenü aktiviert / deaktiviert werden. Nur aktive Beschwörungspools werden ausgewählt, wenn man das kleine goldene Effigy benutzt.

Neue Frisuren:

Fünf neue Frisuren wurden dem Spiel hinzugefügt. Sie können bei der Charaktererstellung, mit dem Wolkenspiegelstand oder mit Rennalas Wiedergeburtsfunktion ausgewählt werden.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni.