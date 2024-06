Elden Ring: Details zu neuen Dungeons und Bossen

Ein neu veröffentlichter Hands-On-Bericht enthüllt Details zu Dungeons und Bossen aus der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree.

Dank neu veröffentlichten Hands-On-Berichten gibt es neue Informationen zur kommenden Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree. IGN konnte in insgesamt drei Spielstunden mit Belurat und Schloss Ensis gleich zwei der neuen Dungeons frei erkunden.

Belurat ist von der Größe her zwischen Schloss Sturmschleier und Schloss Morne angesiedelt und bietet mehrere Seitenpfade. Gegner umfassen Riesenskorpione, Grabvögel und gepanzerte Ritter. Als Boss wartet die aus Trailern bekannte göttliche Bestie, der tanzende Löwe, der in der zweiten Phase zwischen Blitz- und Eisangriffen wechselt.

Schloss Ensis ist vergleichbar mit dem Anwesen von Caria. Spieler treffen auf magische Gegner wie einen Riesen in einer Carian-Rüstung oder einen sehr starken Carian-Ritter. Endgegner ist der Zwillingsmond-Ritter Relanna, der mit Schwertern und Magie unter anderem feurige Nahkampfattacken sowie eine alternative Version von Rennalas Vollmond einsetzt.

Laut IGN soll Shadow of the Erdtree mindestens einen weiteren neuen Dungeon mit einem spannenden und herausfordernden Bosskampf enthalten.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.