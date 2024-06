Elden Ring: Die bisherige Reise

Autor:, in / Elden Ring

Ein neues Video zeigt euch die bisherige Reise in Elden Ring und stimmt euch auf den DLC ein.

Erst gestern haben Bandai Namco Entertainment und FromSoftware verkündet, dass Elden Ring die 25 Millionen Spieler-Marke geknackt hat. Jetzt wurde ein weiteres Video veröffentlicht, das euch die „Die bisherige Reise“ zeigt, bevor am 21. Juni die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheinen wird.

Außerdem laden wir euch alle ganz herzlich zum Elden Ring Gewinnspiel ein: