Elden Ring: Die Tiefe der Nacht wird bald einfacher

Mit dem nächsten Patch für Elden Ring können Spieler die Schwierigkeit für den Modus „Die Tiefe der Nacht“ selbst senken.

Über kommende Änderungen um nächsten Patch für Elden Ring: Nighteign informiert FromSoftware im Vorfeld die Spieler.

Wie vorab in den Patch Notes nachzulesen ist, können Spieler ihre Tiefenstufe in „Die Tiefe der Nacht“ selbst um eine Stufe herabsenken.

Außerdem gibt es einen Schutz vor dem Verlust eines Ranges der Tiefenstufe.

Mehr Details erfahrt ihr weiter unten.

Ein Datum für den Release des Patches konnte man noch nicht mitteilen.

Vorschau auch die Patch Notes:

Eine neue Funktion, mit der ihr freiwillig eure Tiefenstufe um eine Stufe senken könnt.

Schutz vor Rangverlust: Wenn ihr die Tiefenstufen 3, 4 und 5 erreicht, erhaltet ihr einen Schutz vor Rangverlust. Dieser verhindert, dass ihr nach einer Niederlage, die diesen Verlust auslösen würde, eine Tiefenstufe verliert. Der Schutz vor Rangverlust gilt für 1 Niederlage bei Tiefenstufe 3 und für 2 Niederlagen bei Tiefenstufen 4 und 5.

Dieser Schutz gilt auch dann, wenn ihr diese Stufen nach einer Herabstufung erneut erreicht.

Wenn ein Spieler der Tiefenstufe 1 während einer Expedition der Tiefenstufe 2+ mit höherrangigen Spielern zusammengebracht wird, verliert der Spieler der Stufe 1 bei einer Niederlage keine Punkte.

Steam-Spieler können eine laufende Sitzung auch dann fortsetzen, wenn sie aufgrund von Wartungsarbeiten oder Ausfällen der Steam-Server von diesen getrennt werden.