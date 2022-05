Elden Ring: Dieser Legendäre Talisman ist für jeden Magier ein Muss

Autor:, in / Elden Ring

In diesem Video zu Elden Ring zeigen wir euch einen Abschnitt aus der Akademie von Raya Lucaria und den Fundort eines legendären Talismans.

Ab sofort könnt ihr in einem neuen Video zu Elden Ring sehen, wo sich der legendäre Talisman von Radagons Ikone befindet.

Radagons Ikone verkürzt eure Abklingzeiten und passt nahezu in jeden Magier-Build, was ihr in Elden Ring erstellen könnt.

Elden Ring ist ab sofort für 69,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store bestellt werden. Die Elden Ring Deluxe Edition erhaltet ihr für 89,99 Euro.

