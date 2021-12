Elden Ring: Download-Größe für PS5 beträgt angeblich 44,47 GB

Autor:, in / Elden Ring

Vor nicht allzu langer Zeit, haben wir erfahren, dass Elden Ring für Xbox Series X|S und Xbox One 50 GB von eurem Speicherplatz beanspruchen wird. Was in Zeiten von immer größer werdenden Spielen eine doch recht angenehme Nachricht war. Erst recht, wenn man bedenkt, dass es sich bei Elden Ring um ein Open-World-Spiel handelt.

Nun dürfte es kaum überraschen, dass die Version für die PlayStation 5 laut PlayStationSize mit 44,47 GB eine ähnliche Downloadgröße haben könnte. Ein möglicher oder sogar wahrscheinlicher Day-One-Patch ist bei diesen Angaben nicht mit eingerechnet.