Elden Ring: Einer der härtesten Bosse ist jetzt noch schwieriger

Einer der härtesten Bosse in Elden Ring wurde noch schwieriger gemacht!

YouTuber „Let Me Solo Her“ (via Eurogamer) hat einen Bug in Elden Ring entdeckt, der durch das letzte Update des Spiels verursacht wird. Im Video zeigt er, dass sich der Boss Malenia immer wieder selbst heilt.

Der Boss soll sich zwar selbst heilen, aber eigentlich nur, wenn er einen Spieler angreift. Durch diesen Fehler heilt sich der Boss jedoch immer wieder selbst, wenn ein anderer Spieler beschworen wird.