Elden Ring: Entwickler bittet Fans auf Spoiler zu achten

Die Entwickler von Elden Ring: Shadow of the Erdtree bitten die Fans darum auf Spoiler zu achten.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree startet am 21. Juni 2024. Jetzt haben sich die Entwickler von FromSoftware zu Wort gemeldet und bittet dabei alle Fans auf Spoiler zu achten.

Auch wir von XboxDynasty bitten euch stets darum, Spoiler nicht in die Kommentare zu posten. Für ein solches Vergehen könnte sogar euer Account gebannt werden. Falls ihr unbedingt über Spoiler und Schlüsselmomente in Spielen diskutieren möchtet, dafür ist das Forum da, wo man im Thread ganz einfach eine [Spoiler-Diskussion + Spielname] in die Überschrift schreiben kann. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung!

Wie John Travolta in Pulp Fiction schon gesagt hat, es gehört zum Ehrenkodex, dass man keine Autos zerkratzt [und keine Spoiler postet!].