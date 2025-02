Elden Ring: Epischer Trailer zum Fan-Projekt Becoming Blade of Miquella

Autor:, in / Elden Ring

Schaut euch hier den epischen Trailer zum Fan-Projekt „Elden Ring – Becoming Blade of Miquella“ an.

Mit Becoming Blade of Miquella präsentieren leidenschaftliche Soulsborne-Fans einen aufwendig produzierten Fan-Film, der die einzigartige Atmosphäre von Elden Ring auf eindrucksvolle Weise einfängt.

Das ambitionierte Projekt wurde mit viel Hingabe und großem Aufwand realisiert – und das Ergebnis dürfte vielen Fans des Spiels Gänsehaut bereiten.

Bereits der Trailer zeigt, wie detailverliebt das Team gearbeitet hat, um die Welt von Elden Ring möglichst authentisch darzustellen. Durch intensives Location-Scouting konnten beeindruckende Drehorte gefunden werden, die stark an die düstere und mystische Spielwelt erinnern. Darüber hinaus wurden zahlreiche Easter Eggs eingebaut, die aufmerksame Zuschauer entdecken können.

Gegenüber XboxDynasty erklärt Alexander M.: „Wir haben den Film in einem kleinen Team gedreht und es handelt von der Geschichte zwischen Malenia und Miquella und spielt vor der Zeit mit dem Kampf gegen Radahn. Daher auch der Titel ‚Becoming Blade of Miquella‘. Der fertige Film wird am 22.02.2025 veröffentlicht und soll ca. 25 Minuten gehen.“ „Wir haben unsere ganze Liebe zu Elden Ring in den Film gesteckt und es sind wirklich viele schöne Bilder entstanden. Es handelt sich dabei nicht um ein KI-Film, sondern wirklich von Hand gedreht. Dazu haben wir natürlich ausführlich Location Scouting betrieben, damit die Orte authentisch zum Spiel passen.“ „Der fertige Film sollte bei einigen Fans des Öfteren Gänsehaut auslösen.“

Der Film wurde vollständig privat finanziert und steht in keinem Zusammenhang mit Bandai Namco oder FromSoftware. Die Macher haben das Projekt aus purer Leidenschaft realisiert und stellen es der Community kostenlos zur Verfügung.

Die Premiere von Becoming Blade of Miquella findet am 22. Februar 2025 um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) auf YouTube statt. Alle Elden Ring-Fans sind herzlich eingeladen, dieses cineastische Erlebnis mitzuerleben.

Der Trailer zum Film ist hier verfügbar: