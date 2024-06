Elden Ring: Erdtree-Schwierigkeit führt zu gemischten Reviews

Autor:, in / Elden Ring

Der Schwierigkeitsgrad der Erweiterung Shadow of the Erdtree beschert Elden Ring derzeit durchwachsene User-Rewiews.

Die neue Shadow of the Erdtree-Erweiterung zum Rollenspiel Elden Ring wurde von den Kritikern gefeiert, doch die Spieler sehen das offenbar ein wenig anders.

Wieder einmal muss die Plattform Steam bzw. das Wertungssystem als Sprachrohr der Spieler herhalten, wenn es darum geht sich Gehör zu verschaffen.

Diesmal wird der Schwierigkeitsgrad von Shadow of the Erdtree kritisiert, den man offenbar zu hoch angesetzt findet.

Derzeit wurden 33. 097 User-Reviews abgegeben, von denen 35 % negativ sind. Insgesamt sind die Reviews also nur „Ausgeglichen“.

Wer sich Shadow of the Erdtree kauft, der wird natürlich auch Elden Ring erworben haben. Welchen Anspruch das Spiel hat dürfte somit nicht überraschend sein. Dennoch finden offenbar selbst sehr hochstufe Charaktere den Endgame-Content für Elden Ring zu strafend.

Habt ihr Shadow of the Erdtree schon gespielt? Beißt ihr euch an den neuen Inhalten die Zähne aus oder fühlt ihr euch angemessen gefordert?