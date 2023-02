Elden Ring: Erfolg hat keinen Einfluss auf Zukunftspläne des Studios

Das Rollenspiel Elden Ring war und ist für FromSoftware ein riesiger Erfolg. Mittlerweile konnte sich das Spiel der Dark-Souls-Macher über 20 Millionen Mal verkaufen und zahlreiche Preise einheimsen.

Doch der Erfolg steigt den Entwicklern weder zu Kopf, noch beeinflusst es die Zukunftspläne des Studios, wie Game Director Hidetaka Miyazaki im IGN-Interview erzählte.

Miyazaki sagte über den Erfolg und die Erfahrung mit Elden Ring: „Offensichtlich ist Elden Ring ein kommerzieller Erfolg. Jeder ist sich dessen bewusst, aber das hat keinen Einfluss darauf, was wir als Nächstes entwickeln werden. Im Grunde entwickeln wir weiterhin das Spiel, das wir entwickeln wollen, und das ist unsere Politik. Das ist ganz einfach.“

„Es war offensichtlich eine gute Erfahrung für mich und die anderen Teammitglieder, an Elden Ring zu arbeiten. Manchmal waren wir alle sehr aufgeregt über das, was wir taten. Manchmal ist es uns nicht gelungen, bestimmte Dinge in das Spiel zu implementieren. Aber was auch immer der Fall war, es war eine wirklich gute Erfahrung und wir wollen das Spiel, das eine sehr große Weltanschauung hat, weiterentwickeln und die Spieler den Abenteuergeist spüren lassen.“