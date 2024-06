Elden Ring: Erweiterung bringt rund 100 neue Waffen

Autor:, in / Elden Ring

Im Rollenspiel Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird es rund 100 neue Waffen geben.

Wer in Elden Ring auf Abwechslung bei den Waffen legt, der dürfte sich darüber freuen, dass Shadow of the Erdtree ein großes Arsenal zu bieten hat.

Bandai Namco Entertainment sagte gegenüber GamesRadar, dass die Erweiterung für das Rollenspiel rund 100neue Waffen enthalten wird. Diese sind in acht Kategorien mit mehreren Varianten eingeteilt.

Möglicherweise gibt es auch mehr als die +10 Bosse. Der Publisher sagte dazu: „Genau wie in Elden Ring müssen nicht alle Bosse besiegt werden, aber es wird immer noch eine Menge schwieriger Herausforderungen für die tapferen Getrübten geben, die sich selbst testen wollen.“

Spieler sollten demnach nach optionalen Bossen Ausschau halten, wenn Elden Ring: Shadow of the Erdtree am 21. Juni erscheint.