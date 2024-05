Elden Ring: Erweiterung hat weniger Enden als das Hauptspiel

Elden Ring-Regisseur Miyazaki gab bekannt, dass die Erweiterung Shadow of the Erdtree weniger mögliche Enden bieten soll als das Hauptspiel.

In wenigen Wochen ist es so weit und Entwickler FromSoftware veröffentlicht mit Shadow of the Erdtree die erste und gleichzeitig letzte Erweiterung für das Soulslike Elden Ring. In einem Interview mit der chinesischen zhuanlan-zhihu sprach der populäre Regisseur Hidetaka Miyazaki nun über das Add-on.

Demnach wird Shadow of the Erdtree zwar zahlreiche neue Inhalte mit sich bringen, dennoch sollen Spieler nicht allzu viele Enden erwarten. Miyazaki erklärt, dass man zum Schluss weniger Möglichkeiten als im Hauptspiel besitzen wird, aber Spieler sollen trotzdem einige schwierige Entscheidungen treffen müssen.

Weiter führt der Entwickler aus, dass Shadow of the Erdtree die größte Erweiterung sein wird, die er bislang gemacht hat. Unter anderem sollen 10 neue Bosse sowie eine komplett neue Karte ins Spiel integriert werden.

Bereits zuvor gab das japanische Studio bekannt, dass die Erweiterung keinen Einfluss auf die Geschichte des Hauptspiels haben wird und man unabhängig davon eine neue Story erzählen wird.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC.