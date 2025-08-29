Elden Ring: Extrem schwieriger Modus für Nightreign datiert

Spieler von Elden Ring: Nightreign stellen sich im September einem neuen, extrem schwierigen Herausforderungsmodus.

Merkt euch den 11. September schon einmal vor. An diesem Tag geht es für Spieler von Elden Ring: Nightreign in die „Tiefe der Nacht“ .

Bandai Namco Entertainment wird an diesem Datum den „extrem schweren Herausforderungsmodus“ mit Namen „Die Tiefe der Nacht“ hinzufügen. Er ist für Spieler gedacht, die sich schon vielen Nächten gestellt haben.

Im neuen Modus sind die Gegner stärker als normal. Ihr könnt zudem den Ziel-Nachtfürsten nicht festlegen und auch laufende Geländeänderungen werden nicht berücksichtigt.

Spieler müssen sich zudem mit zusätzlichen negativen Effekten auf besonderen Objekten wie „Tiefenrelikte“ sowie Waffen einstellen, die erscheinen.

Je tiefer ihr hinabsteigt, umso schwieriger wird das Unterfangen. Bei Tiefe 4 und 5 gibt es endlose Kämpfe.