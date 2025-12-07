Elden Ring: Fans kritisieren Nightreign DLC The Forsaken Hollows

Mit The Forsaken Hollows hat Elden Ring Nightreign seine erste kostenpflichtige Erweiterung für 15,- Euro erhalten, doch die Reaktionen der Community fallen deutlich verhaltener aus als erwartet.
Obwohl das DLC zeitgleich auf Xbox, PlayStation und PC erschien und zu Spitzenzeiten mehr als 133.000 Steam-Spieler gleichzeitig im Spiel waren, spiegelt sich die hohe Aktivität nicht in der Bewertung wider.
Auf Steam erreicht die Erweiterung aktuell lediglich ein Gemischt, da weniger als die Hälfte der Nutzer eine Empfehlung ausspricht. Besonders häufig wird bemängelt, dass das DLC kaum neue spielerische Möglichkeiten bietet.
Viele Spieler hatten zusätzliche Waffen, Zauber oder Ashes of War erwartet, doch stattdessen beschränkt sich der Umfang weitgehend auf zwei neue Nightfarer-Klassen, zwei frische Bosskämpfe und ein weiteres Welt-Event.
Die neuen Startwaffen der Klassen werden zudem als wenig innovativ beschrieben. Unter Spielern entsteht damit der Eindruck, dass das DLC im Vergleich zu früheren Erweiterungen des Entwicklers deutlich sparsamer ausfällt und nicht das Niveau liefert, das sie von Elden Ring gewohnt sind.
Habt ihr The Forsaken Hollows in Elden Ring Nightreign schon gespielt? Wie würdet ihr den DLC bewerten?
Sieht so aus, als dass für den Preis (zu) wenig geboten wird.
Und dann gibt es Spiele, in denen ein Charakter-Skin 15-20€ kostet… xD
Haha, das stimmt. Mit „passionierten“ Gamern lässt sich halt gut Geld verdienen 😉
Das ist die größte Abzocke mit der man mittlerweile leben muss.
Hatte neulich geschaut bei Genshin Impact und ZZZ. Sind ja kostenfreie Games und kannst, wenn du willst z.B. Skins kaufen oder anderes. Nach dem Umrechnen der digitalen Währung, dachte ich, ich kotz ins Essen. Absoluter dreißter Bullshit, fast 20€ für einen jämmerlichen Skin…
Und es gibt genügend Menschen die die Dinger kaufen, sonst würden diese Games nicht bis zu 80 Millionen pro Monat Umsatz generieren… bis zu ACHTZIG MILLIONEN!! >_>
Wer so doof ist, der hats verdient gemolken zu werden.
Wären die Preise fair, sagen wir mal… 3€ oder so (was auch schon viel ist gemessen daran, was man bekommt), dann okay, aber das? Geez…
Ich habe bisher leider immer noch nicht geschafft Elden Ring mal anzuspielen 😔
Boykottieren ,dann fällt der preis schneller.
Ich hab sie noch gar nicht angefangen, werde ich die Woche aber mal machen. Weiß auch gar nicht so genau, was mich da erwartet. Bei einigen Games lasse ich mich ungern Spoilern.
Mal abwarten wie Fromsoftware darauf reagieren wird.
Ich verstehe immer noch nicht, warum es dieses Spiel gibt. Kein echtes Souls-Like… als wollte man die Marke Elden Ring irgendwie noch mehr melken. Für die Zukunft würde ich mir nicht mehr so was Halbgares von FromSoftware wünschen.
Puh 15 € für den Inhalt ist schon viel
Ja mich betrifft das zum Glück nicht
War Night Reign an sich nicht nur ein DLC? hab gar nicht mitbekommen, dass es davon jetzt nochmals ein DLC gibt…