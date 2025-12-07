Elden Ring: Fans kritisieren Nightreign DLC The Forsaken Hollows

Fans kritisieren fehlende Inhalte und wundern sich über ausbleibende Waffen und Zauber in Elden Ring: Nightreign DLC The Forsaken Hollows.

Mit The Forsaken Hollows hat Elden Ring Nightreign seine erste kostenpflichtige Erweiterung für 15,- Euro erhalten, doch die Reaktionen der Community fallen deutlich verhaltener aus als erwartet.

Obwohl das DLC zeitgleich auf Xbox, PlayStation und PC erschien und zu Spitzenzeiten mehr als 133.000 Steam-Spieler gleichzeitig im Spiel waren, spiegelt sich die hohe Aktivität nicht in der Bewertung wider.

Auf Steam erreicht die Erweiterung aktuell lediglich ein Gemischt, da weniger als die Hälfte der Nutzer eine Empfehlung ausspricht. Besonders häufig wird bemängelt, dass das DLC kaum neue spielerische Möglichkeiten bietet.

Viele Spieler hatten zusätzliche Waffen, Zauber oder Ashes of War erwartet, doch stattdessen beschränkt sich der Umfang weitgehend auf zwei neue Nightfarer-Klassen, zwei frische Bosskämpfe und ein weiteres Welt-Event.

Die neuen Startwaffen der Klassen werden zudem als wenig innovativ beschrieben. Unter Spielern entsteht damit der Eindruck, dass das DLC im Vergleich zu früheren Erweiterungen des Entwicklers deutlich sparsamer ausfällt und nicht das Niveau liefert, das sie von Elden Ring gewohnt sind.

Habt ihr The Forsaken Hollows in Elden Ring Nightreign schon gespielt? Wie würdet ihr den DLC bewerten?