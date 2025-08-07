Elden Ring: Fissure in the Fog wird zum nächsten Everdark-Gebiet

Heute, am 8. August wird im Rahmen von Elden Ring: Nightreign mit Fissure in the Fog das nächste Gebiet mit dem sogenannten Everdark-Status versehen.

Spieler können sich dort auf eine neue Herausforderung einstellen, denn Caligo, Miasma of Night, tritt als verstärkte Nightlord-Version in Erscheinung.

Der neue Boss ersetzt den bisherigen Gegner Augur, der im Sovereign-Status bei vielen Spielern auf wenig Gegenliebe stieß. Caligo gilt als eine aufgewertete Version mit möglicherweise erweiterten Angriffsmustern, die speziell für das zeitlich begrenzte Event entworfen wurde.

Fissure in the Fog erhält den Everdark-Status am 8. August. Das Event ist Bestandteil der laufenden Inhalte für den rogue-lite Action-RPG-Ableger und richtet sich an erfahrene Spieler, die sich neuen Bossmechaniken und anspruchsvollem Kampf stellen wollen.