Elden Ring: From Software sicherte sich volle Markenrechte

Autor:, in / Elden Ring

Anfang letzten Jahres übertrug Bandai Namco die kompletten Rechte an der Elden Ring-Marke an Entwickler FromSoftware.

Das 2020 veröffentlichte Elden Ring ist eines der erfolgreichsten Spiele von Kult-Entwickler FromSoftware. Schon bald soll mit der lang erwarteten Shadow of the Erdtree-Erweiterung das nächste Highlight folgen.

Während das Action-Rollenspiel in Japan von FromSoftware selbst veröffentlicht wurde, agierte international Bandai Namco als Publisher.

Wie jetzt durch ein kürzlich aufgetauchtes Dokument des US-Patent- und Markenamtes bekannt wurde, trat Bandai Namco im März 2023 das Eigentum an der Marke an Entwickler FromSoftware ab. In besagtem Dokument heißt es dazu wie folgt:

„Die abtretende Partei [Bandai Namco] überträgt hiermit alle Rechte, Titel und Interessen an der Marke an den Abtretungsempfänger [FromSoftware], zusammen mit dem Geschäftswert des durch die Marke symbolisierten Unternehmens und der identifizierten Eintragung dafür, und mit allen Ansprüchen, die sich aus der Nutzung des Eigentums an der Marke ergeben oder damit zusammenhängen.“