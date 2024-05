Elden Ring: FromSoftware schließt Fortsetzung nicht aus

Nächsten Monat erscheint die lang erwartete Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree – die erste und einzige Erweiterung für das preisgekrönte Rollenspiel, wie Entwickler FromSoftware immer wieder betont.

In einem Gespräch mit Zhihu bekräftigt Director Hidetaka Miyazaki erneut, dass es bei einer Erweiterung bleiben wird, deutet allerdings auch die Möglichkeit eines Sequels an.

Seiner Meinung nach biete der Entwicklungsstil des Studios genug Möglichkeiten für ein weiteres, im Zwischenland angesiedeltes, Spiel. Wie wahrscheinlich die Entwicklung eines Sequels ist, verrät Miyazaki leider nicht.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

Wer sich schon auf den DLC freut, der kann beim XboxDynasty Elden Ring Gewinnspiel mitmachen!