Elden Ring: FromSoftware setzte sich unter Druck wegen Grafik

Aufgrund der Neuauflage von Demon’s Soul für PlayStation 5, hatte sich FromSoftware selbst stark unter Druck gesetzt, um für Elden Ring die beste Grafik zu liefern, laut Hidetaka Miyazaki. Das Studio hatte sich eigentlich nie wirklich um die visuellen Aspekte seiner Spiele gekümmert, sollten sie doch storygetrieben sein und so die Spieler fesseln.

Im Interview mit dem EDGE-Magazin äußerte sich FromSoftware-Präsident und Elden Ring-Direktor Hidetaka Miyazaki, der für Demon’s Souls, Dark Souls, Dark Souls 3, Bloodborne und Sekiro: Shadows Die Twice verantwortlich war, zu diesem Thema:

Miyazaki bestätigte, dass die grafische Wiedergabetreue im Allgemeinen ein Bereich ist, den FromSoftware verbessern möchte.

„Und zwar nicht nur bei Elden Ring, sondern bei allen Spielen, die wir machen. Grafische Wiedergabetreue ist nicht etwas, das wir als oberste Priorität ansehen. Was wir auf der grafischen Seite verlangen, hängt von den Systemen und Anforderungen des Spiels selbst ab und hat im Vergleich zu den anderen Elementen der Entwicklung weniger Priorität.“

„Das ist also immer ein Bereich, in dem ich mich gegenüber meinem Grafikteam ein wenig entschuldigen muss, weil ich weiß, dass sie extrem hart arbeiten. Und sie haben extrem hart an Elden Ring gearbeitet – unser Grafiksystemteam und unsere Programmierer haben eine Menge neuer Features vorangetrieben, um die bestaussehenden Spiele zu schaffen, die wir je gemacht haben.“