Elden Ring: Goldstatus erreicht, Day One Patch in Arbeit

Die Fertigstellung für das Rollenspiel Elden Ring wurde mit dem Erreichen des Goldstatus bestätigt. Jetzt arbeitet man an einem Day One Patch.

Das Rollenspiel Elden Ring hat den Goldstatus erreicht. Wie Produzent Yasuhiro Kitao in einem Präsentationsvideo für die Taipei Game Show 2022 bestätigt, wurde die Entwicklung am Spiel abgeschlossen.

Das Video wurde bereits im Dezember gefilmt.

Laut Kitaro verlief die Entwicklung reibungslos und einer Veröffentlichung am 25. Februar 2022 stehe nichts im Wege.

Da die Master-Version von Elden Ring bereits eingereicht wurde, arbeitet man derzeit an einem Day One Patch, um sicherzustellen, dass im Spiel alles so ist, wie es sein soll.