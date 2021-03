Elden Ring: Insider verrät Details zum geleakten Trailer

Autor:, in / Elden Ring

Ein Insider hat weitere Details aus dem in dieser Woche geleakten Trailer zum Rollenspiel Elden Ring verraten.

In dieser Woche ging ein geleakter Trailer zu Elden Ring in Teilen durch das Netz. Die Ausschnitte und Bilder daraus waren in schlechter Qualität, doch Fans freuen sich über jedes neue Detail, denn von offizieller Seite hält man sich bisher zurück.

Der chinesische Leaker Longqi Bangbangtang, der schon im Dezember Konzeptgrafiken zu Elden Ring veröffentlichte, verriet nun in einem Video weitere Details zum Spiel bzw. zum geleakten Trailer.

Die Details daraus fasste der Reddit-User GeoOwell freundlicherweise wie folgt zusammen: