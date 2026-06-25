Elden Ring: Kadokawa-CEO steht wegen Erfolg des Spiels unter massivem Aktionärsdruck

Der enorme Erfolg von Elden Ring sorgt bei der Muttergesellschaft von FromSoftware nicht nur für Freude. Bei Kadokawa Corporation ist ein Machtkampf zwischen Management und Investoren entbrannt, der sich direkt um die wirtschaftliche Verwertung des Blockbusters dreht.

Der aktivistische Investor Oasis Management, der rund 13,76 Prozent der Anteile an Kadokawa hält, forderte die Absetzung von CEO Takeshi Natsuno. Nach Ansicht des Investors habe das Unternehmen nicht ausreichend vom Erfolg von Elden Ring profitiert und über Jahre an Profitabilität eingebüßt.

Im Zentrum der Kritik steht unter anderem die internationale Vermarktung der Spiele von FromSoftware. Oasis argumentiert, dass durch die Zusammenarbeit mit externen Publishern wie Bandai Namco Entertainment erhebliche Gewinne außerhalb des Konzerns verbleiben. Stattdessen solle Kadokawa beziehungsweise FromSoftware langfristig stärker auf eine eigene weltweite Veröffentlichung setzen.

Der Investor verweist zudem auf rückläufige Kennzahlen unter Natsunos Führung. Laut Oasis seien Gewinn je Aktie, Eigenkapitalrendite und operative Margen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken.

Beim Aktionärstreffen konnte Natsuno seinen Posten jedoch verteidigen. Kadokawa teilte mit, dass der CEO weiterhin dem Vorstand angehören wird. Die genaue Unterstützung durch die Aktionäre wurde nicht veröffentlicht. Das Unternehmen hatte zuvor gewarnt, dass eine Absetzung die laufenden Reformmaßnahmen gefährden könnte.

Der Fall wird in Japan aufmerksam verfolgt, da aktivistische Investoren zunehmend Einfluss auf große Unternehmen ausüben. Für Fans von FromSoftware dürfte vor allem interessant sein, dass ein Teil der Debatte auch die zukünftige Strategie rund um erfolgreiche Marken wie Elden Ring betrifft.