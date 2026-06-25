Elden Ring: Kadokawa-CEO steht wegen Erfolg des Spiels unter massivem Aktionärsdruck

Der enorme Erfolg von Elden Ring sorgt bei der Muttergesellschaft von FromSoftware nicht nur für Freude. Bei Kadokawa Corporation ist ein Machtkampf zwischen Management und Investoren entbrannt, der sich direkt um die wirtschaftliche Verwertung des Blockbusters dreht.
Der aktivistische Investor Oasis Management, der rund 13,76 Prozent der Anteile an Kadokawa hält, forderte die Absetzung von CEO Takeshi Natsuno. Nach Ansicht des Investors habe das Unternehmen nicht ausreichend vom Erfolg von Elden Ring profitiert und über Jahre an Profitabilität eingebüßt.
Im Zentrum der Kritik steht unter anderem die internationale Vermarktung der Spiele von FromSoftware. Oasis argumentiert, dass durch die Zusammenarbeit mit externen Publishern wie Bandai Namco Entertainment erhebliche Gewinne außerhalb des Konzerns verbleiben. Stattdessen solle Kadokawa beziehungsweise FromSoftware langfristig stärker auf eine eigene weltweite Veröffentlichung setzen.
Der Investor verweist zudem auf rückläufige Kennzahlen unter Natsunos Führung. Laut Oasis seien Gewinn je Aktie, Eigenkapitalrendite und operative Margen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken.
Beim Aktionärstreffen konnte Natsuno seinen Posten jedoch verteidigen. Kadokawa teilte mit, dass der CEO weiterhin dem Vorstand angehören wird. Die genaue Unterstützung durch die Aktionäre wurde nicht veröffentlicht. Das Unternehmen hatte zuvor gewarnt, dass eine Absetzung die laufenden Reformmaßnahmen gefährden könnte.
Der Fall wird in Japan aufmerksam verfolgt, da aktivistische Investoren zunehmend Einfluss auf große Unternehmen ausüben. Für Fans von FromSoftware dürfte vor allem interessant sein, dass ein Teil der Debatte auch die zukünftige Strategie rund um erfolgreiche Marken wie Elden Ring betrifft.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
From Software entwickelt ja auch ein Spiel exklusiv für Switch 2. Besonders dämlich, da es sich um ein Multiplayer Game handelt.
Das dürften Aktionäre auch ganz genau beobachten
Die Ausrichtung gefällt mir auch nicht, der Trailer sah aber vielversprechend aus. Hatte schon Bloodborne Vibes.
Ein SP Spiel wäre mir aber lieber
Nicht dass es gut aussah (From Software hängt immernoch an ihrer kaputten, veralteten Engine), aber die Entscheidung ist tatsächlich ziemlich grenzwertig.
Eine vernünftige Führung hätte dies nicht so entschieden, sie schaden sich damit vorallendingen selbst.
Auch wenn ich Souls Games nicht so mag, ist doch nicht deren ernst.
Da haben die jemanden an der Spitze der weiß was für eine Zielgruppe sie haben und wie die Spiele sein müssen um die zu bedienen und hat sie so zu dem Erfolg gebracht den sie jetzt haben und Aktionäre haben erstmal absolut keine Ahnung vom Gaming und interessieren sich nur für das Geld. Wie gesagt, kann nicht deren ernst sein, mit absetzen des Mannes wird wahrscheinlich dann auch der Erfolg und die Seele gehen von dem Studio.
Es reicht den Aktionären aber nicht , der Gewinn für Sie war wohl zu wenig.
Das ist nunmal das Problem wenn viele Mitentscheiden können und auch was vom Kuchen abhaben wollen.
Besonders am Marketing kanns auch nicht gelegen haben, Elden Ring war ja zum Release omnipräsent, lasst die gute Spiele machen die die Spieler auch zocken möchten und das vermarktet sich fast von selbst.
Die „Seele“ ist aktuell besonders billig zu produzieren und extrem gewinnbringend zu verkaufen weil man aus dem Ruf Kapital schlägt.
Das lockt weitere Investitoren an die dann sehen müssen wie der Grund warum sie investiert haben nicht genutzt wird.
Kurzum: Das ist normal.
Es ist wie mit Apple die einst den größten Erfolg ihrer Geschichte gefeiert haben, aber die Erwartungen die vorher geschürt wurden so hoch waren dass die Aktie abgestürzt ist.
Ich denke mir sowieso die ganze Zeit, dass From Software irgendwann abstürzen wird, die hatten ihre Höhepunkte, es kann in Zukunft kaum besser werden 😑…
Investoren halt. 🤷🏻♂️
„aktivistische Investor.“ Danke, habe schon genug von ihm erfahren.
Der will nur schnelles Geld machen und haut dann gleich wieder ab. Auf solche Investoren kannst du 💩
Langfristige Investoren brauchst du als Unternehmen und nicht solche Deppen.
So läuft es halt an der Börse, da kannst du niemanden böse sein. Es gibt Investoren die gerne zocken, die langfristig an etwas glauben oder halt schnell Geld sammeln wollen um es woanders reinzustecken. Aber man darf nicht vergessen das die Medaille zwei Seiten hat. Die Unternehmen gehen an die Börse weil sie die Kohle von jedem Investor wollen. Ob es ein Parasit oder ein länger Begleiter ist ist erst einmal egal. Hauptsache die Kohle sprudelt.
Doch man kann denen als Unternehmen sehr wohl auch böse sein, denn die Auswirkungen können gravierend sein.
Ein Beispiel:
Der Aktienkurs von Ubisoft ist mit der Ankündigung vom Investment von Tencent massiv eingebrochen. Der tolle CEO von Ubi hat nur die schnelle Kohle gesehen und die Auswirkungen völlig unterschätzt. (Blauäugig und Inkompetent).
Deshalb sollte man sich als Unternehmen schon vorher gut überlegen mit WEM man ins Bett steigt.
Das meine ich doch. Jedes Unternehmen möchte schnelle Kohle, damit sich die Vorstände die Taschen voll machen können. Das ist beim traditionellen Japaner nicht anders als beim gierigen Westen.
Welche Auswirkungen das langfristig hat, wird erst danach gesehen. Die Börse ist kein Ponyhof, da geht es einfach nur um Geld, Geld und noch mehr Geld. Leitragende sind die Kleininvestoren und die Mitarbeiter falls etwas schief geht. Die Hauptentscheider haben bis dahin ihre Geldsäcke schon irgendwo in der Karibik liegen.
Bei Tencent hätte man aber eine negative Reaktion von anderen Geldgebern erahnen können.
Vielleicht war das dem CEO einfach egal? Hauptsache die eigenen Taschen sind vollgestopft.
Da gebe ich dir natürlich recht. Aber man weiß ja nicht was da hintenrum an die Entscheider geflossen ist. Wenn du deinen finanziellen Schnitt schon gemacht hast, dann gehst du auch mal Risiken ein, weil du dann nicht betroffen bist. Die Börse ist eine eigene Welt für sich und verdorben bis zum geht nicht mehr.
Die falschen Leute an den falschen Positionen und das Unternehmen geht den Bach runter.
Was soll eigentlich durch den neuen Chef anders werden? Mehr Gewinnausschüttung an die Aktionäre?
Aus der Marke Elden Ring ein Star Wars, oder Marvel machen und dann ausschlachten bis zum geht nicht mehr?
Der Rubel muss rollen…
Ohja, am besten jedes Jahr 17 Elden Ring Spiele rausbringen, genau das ist was wir Kunden wollen.
Mal ehrlich, lieber ein richtig gutes, durchdachtes Spiel wie From Soft sie macht, anstatt immer wieder das selbe langweilige AC mit nichtssagenden Charakteren und langweiligen, vorhersehbaren Geschichten, die keinen Sinn ergeben.
Das kann auf Dauer nur schief gehen, diese ganzen ahnungslosen Aktionäre sollen sich einfach verziehen und From Software machen lassen.