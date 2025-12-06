Elden Ring: Launch-Trailer zu Nightreign The Forsaken Hollows

Im ELDEN RING NIGHTREIGN The Forsaken Hollows Launch-Trailer werden die düsteren Regionen von Limveld vorgestellt, die durch das neue Feature Shifting Earth komplett verändert werden.
Ihr trefft auf neue Bosse, die euch zu Beginn des dritten Tages herausfordern, und erlebt die Einführung von zwei neuen Archetypen: den Gelehrten, der mit arkanem Wissen und Zauberkunst kämpft, sowie den Totengräber, der mit Glauben und roher Stärke seine Gegner bezwingt.
Die Erweiterung ist ab sofort für Xbox, PlayStation und PC erhältlich.
16 Kommentare
Sieht gut aus aber kein Interesse an soulslike.
Nicht mein game zum zocken, aber schaue es gerne an
Da sind einige Wuchtige Gegner dabei 😯
Bleibt bisher das beste Souls-Game der letzten Konsolengeneration.
Goil! Diese Designs rocken so krass. Gerne auch mal ein Film in dem Style!