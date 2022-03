Elden Ring: Live-Action-Trailer mit Ming-Na Wen

Bandai Namco Entertainment rührt heute noch einmal kräftig die Werbetrommel für das seit Freitag erhältliche Rollenspiel Elden Ring.

Zum neusten Titel der Macher von Dark Souls wurde ein knapp 2 Minuten langer LIVE-Action-Trailer veröffentlicht.

Im Werbefilmchen „May Death Never Stop You“ wurde auch die aus The Book of Boba Fett und Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. bekannte Schauspielern Ming-Na Wen vom Fieber des Elden Rings erwischt.

Da kann auch sie sich nicht lange im Morgenmantel und in Panda-Schluffen auf dem Sofa halten und begibt sich daher in ihr eigenes Abenteuer.