Elden Ring: Meistverkauftes Spiel im Juni

Elden Ring war dank der kürzlich veröffentlichten Shadow of the Erdtree-Erweiterung das meistverkaufte Spiel im Monat Juni.

Neusten Daten des US-amerikanischen Marktforschungsinstituts Circana zufolge konnte sich das preisgekrönte Rollenspiel Elden Ring über zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung den Titel als meistverkauftes Spiel im Juni 2024 sichern.

Einen nicht geringe Rolle dürfte dabei die im Juni veröffentlichte Erweiterung Shadow of the Erdtree gespielt haben, die alleine in den ersten drei Tagen über fünf Millionen Verkäufe erreichte.

Auf dem zweiten Platz landet Call of Duty: Modern Warfare III. Dritter wird das seit dem 13. Juni auch via Steam erhältliche Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece, das im Vormonat noch Platz 399 belegte. Die top Fünf komplettieren Shin Megami Tensei V: Vengeance und Hogwarts Legacy.

Top 20 der meistverkauften Spiele im Juni 2024

Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare III Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece Shin Megami Tensei V: Vengeance Hogwarts Legacy Minecraft MLB: The Show 24 Luigi’s Mansion 2 HD EA Sports FC 24 Sea of Thieves Helldivers 2 Ghost of Tsushima Marvel’s Spider-Man 2 Paper Mario: The Thousand Year Door Mortal Kombat 1 UFC 5 Mario Kart 8 The Elder Scrolls: Online Dragon’s Dogma 2 Street Fighter 6