Elden Ring: Miyazaki betätigt Interesse an Adaption

Autor:, in / Elden Ring

Laut Hidetaka Miyazaki gibt es Interesse an einer Adaption von Elden Ring.

FromSoftware entwarf die Welt des Rollenspiels Elden Ring gemeinsam mit dem für Game of Thrones bekannten Autor George R. R. Martin. Sowohl das Hauptspiel als auch die jüngste Erweiterung feiern große Erfolge.

Im Interview mit The Guardian sagte Miyazaki, dass es Interesse an einer Adaption gebe, beispielsweise in Form eines Films. Da man dies nicht selbst umsetzen könnte, würde man aber einen starken Partner benötigen.

Miyazaki sagte: „Ich sehe keinen Grund, eine andere Interpretation oder Adaption von Elden Ring zu verweigern, zum Beispiel einen Film.“ „Aber ich glaube nicht, dass ich oder From Software das Wissen oder die Fähigkeit haben, etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Hier käme also ein sehr starker Partner ins Spiel.“ „Wir müssten eine Menge Vertrauen und Einigkeit darüber herstellen, was wir erreichen wollen, aber das Interesse ist sicher da.“

Würdet ihr Elden Ring gerne in einem anderen Medium adaptiert sehen?