Elden Ring: Musikalische Live-Veranstaltung in den USA angekündigt

In den USA findet im Dezember eine musikalische Live-Veranstaltung zu Elden Ring statt.

Unter dem Motto „Eine Nacht in den Zwischenlanden“ findet am 3. Dezember eine Veranstaltung zu Elden Ring statt.

Der mit dem Grammy-Award ausgezeichnete Jazzkünstler Kenny Garrett wird euch mit dem legendären Trompeter Takuya Kuroda durch den Jazz auf eine Reise in das Zwischenland mitnehmen.

Das Event findet an besagtem Samstag in Los Angeles statt. Zwar wird es auch online als Stream übertragen. Das Event an sich ist aber kostenpflichtig und wird nur innerhalb der USA gestreamt.

Es bleibt abzuwarten, ob zu einem späteren Zeitpunkt auch Interessierte außerhalb der USA dieses Event sehen können.

Über die Veranstaltung und die Musik im Rollenspiel Elden Ring sprechen Garrett und Kuroda in einem ersten Video.

Mehr Details zum Event gibt es unter eldenringlive.com.