Elden Ring: Neue Beschwörungsmechanik macht Spiel nicht einfacher

Elden Ring wird ein Gameplay haben, das sich von der Souls-Reihe unterscheidet. Es erlaubt Spielern, die Seelen ihrer Feinde zu sammeln und sie im Kampf zu beschwören und einzusetzen. Dabei handelt es sich nicht um Spieler-NPCs, die man wie in anderen FromSoftware-Rollenspielen herbeirufen kann, sondern um Offline-KI mit eigenen Progressionselementen.

Während eines Q&A für Medien versicherte FromSoftware, dass diese neue Mechanik sorgfältig ausbalanciert wurde, um Elden Ring nicht einfacher zu machen.

Die Beschwörung von KI oder Online-Spielerhilfe bei Bosskämpfen kann einen großen Unterschied machen, aber der Entwickler sagt, dass es aufgrund der Art und Weise, wie diese in Elden Ring gestaltet sind, einen Kompromiss gibt.

„Es liegt in der Hand des Spielers, welche Beschwörungen er wählt und wann er sie einsetzt, aber es liegt auch in der Hand des Spielers, ob er seine Stat-Punkte in die Beschwörungen oder in seinen eigenen Charakter investiert, es ist also ein gewisser Kompromiss.“