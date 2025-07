Elden Ring: Neue Meilensteine für Nightreign und Erdtree

Neue Meilensteine bei den Spielerzahlen haben Elden Ring: Nightreign und Shadow of the Erdtree erreicht

Die beiden neuesten Veröffentlichungen aus dem Universum von Elden Ring – dem vielfach ausgezeichneten Action-Rollenspiel mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren – haben jeweils bedeutende globale Verkaufsmeilensteine erreicht.

Die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree hat weltweit mehr als zehn Millionen verkaufte Einheiten überschritten. Sie erweitert die Welt von Elden Ring um neue Einblicke in die Mystik und Hintergrundgeschichte und führt die Spielenden von den Zwischenlanden ins Schattenreich. Dort folgen sie den Spuren von Miquella, um mehr über Marika, die Goldene Ordnung und den rätselhaften Antagonisten Messmer den Pfähler zu erfahren.

Elden Ring: Nightreign, ein eigenständiges Koop-Multiplayer-Action-Survival-Spiel, erschien im Mai dieses Jahres. Bereits innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung wurden über zwei Millionen Einheiten verkauft. Inzwischen hat das Spiel weltweit die Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten überschritten – weniger als zwei Monate nach dem Launch. Nightreign bietet ein dynamisches Spielerlebnis, bei dem keine Reise der anderen gleicht, und enthält Begegnungen mit riesigen Gegnern, die aus Elden Ring oder früheren Dark Souls-Titeln bekannt sind.

Elden Ring, Elden Ring: Shadow of the Erdtree und Elden Ring: Nightreign sind für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam erhältlich.