Elden Ring: Neuer Gameplay-Reveal zeigt Scholar

Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows präsentiert im aktuellen Gameplay-Reveal den Scholar-Charakter und gibt euch einen detaillierten Einblick in die taktischen Möglichkeiten der Erweiterung.

Ihr könnt euch auf eine Mischung aus Strategie, Präzision und geschicktem Einsatz eurer Werkzeuge freuen, um die zahlreichen Gefahren der verfluchten Welt zu meistern. Die Entwickler betonen, dass selbst göttliche Gegner Schwächen besitzen und dass ihr jede Chance nutzen müsst, um eure Überlebenschancen zu erhöhen.

Die Erweiterung erscheint am 4. Dezember 2025 und ist sowohl für Xbox Series X|S und Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 als auch für PC verfügbar.

Ihr erlebt weiterhin die offene Welt von Elden Ring, diesmal ergänzt durch neue Missionen, herausfordernde Gegner, verzweigte Pfade und einen überarbeiteten Kampfmechanismus, der taktisches Denken und schnelle Reaktionen belohnt.

Besonders die Einführung des Scholar-Charakters erweitert das Spielerlebnis: Ihr könnt neue Fähigkeiten einsetzen, strategische Angriffe koordinieren und die Umgebung clever zu eurem Vorteil nutzen. Die Kombination aus anspruchsvollen Gegnern, neuen Schauplätzen und abwechslungsreichen Missionen macht jeden Spielabschnitt zu einem intensiven Abenteuer.

The Forsaken Hollows baut auf dem etablierten Gameplay von Elden Ring auf und liefert euch sowohl für Einzelspieler- als auch für Koop-Erfahrungen spannende Inhalte.

Ihr dürft euch auf eine Erweiterung freuen, die taktische Tiefe, packende Kämpfe und visuell beeindruckende Szenarien auf allen Plattformen bietet.