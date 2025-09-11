Elden Ring: Neuer Trailer zeigt die Schrecken der Nacht

Taucht mit Elden Ring Nightreign in die finstere Tiefe der Nacht ein. Schaut euch hier den Deep of Night Overview Trailer an!

Mit Elden Ring Nightreign steht euch ein neues Kapitel im Universum von FromSoftware bevor. Der frisch veröffentlichte Trailer „Deep of Night Overview“ zeigt eindrucksvoll, wie sich die Dunkelheit in noch intensiverer Form über die Welt legt.

Die Lichter eurer bisherigen Triumphe reichen nicht mehr aus, um die wachsenden Schatten zurückzuhalten, und so erwartet euch eine neue Dimension der Bedrohung. Die Schrecken der Nacht erwachen mit ungebändigter Wut und stellen euch vor Herausforderungen, die eure Fähigkeiten und eure Entschlossenheit auf die Probe stellen werden.

